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لبنان

في عين التينة.. لقاء بين بري وجنبلاط

Lebanon 24
17-02-2025 | 11:08
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 يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري، في هذه الأثناء، في عين التينة، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بحضور عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور.
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الرئيس نبيه بري يلتقي في هذه الأثناء في عين التينة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بحضور عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور
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