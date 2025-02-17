في عين التينة.. لقاء بين بري وجنبلاط

يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري، في هذه الأثناء، في عين التينة، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بحضور عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور.

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