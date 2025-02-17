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لبنان

الحريري تسلم دعوة لحضور تشييع نصرالله

Lebanon 24
17-02-2025 | 11:12
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التقى الرئيس سعد الحريري وفدا من حزب الله ضم الوزير السابق محمد فنيش والنائب أمين شري، حيث سلماه دعوة لحضور تشييع الأمينين العامين السابقين لحزب الله حسن نصرالله وهاشم صفي الدين.
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