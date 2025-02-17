الحريري تسلم دعوة لحضور تشييع نصرالله

التقى الرئيس سعد الحريري وفدا من حزب الله ضم الوزير السابق محمد فنيش والنائب أمين شري، حيث سلماه دعوة لحضور تشييع الأمينين العامين السابقين لحزب الله حسن نصرالله وهاشم صفي الدين.

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