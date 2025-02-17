Advertisement

لبنان

العثور على جثمان الشهيدة خديجة عطوي

Lebanon 24
17-02-2025 | 11:22
A-
A+
Doc-P-1321867-638754135240902812.png
Doc-P-1321867-638754135240902812.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان24" أنّ الصليب الأحمر دخل بلدة حولا وعثر على جثمان الشهيدة خديجة عطوي التي استشهدت برصاص جيش العدو الإسرائيلي أمس ونقل جثمانها إلى مستشفى تبنين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": الجيش أزال ساتراً ترابياً في بلدة حولا لفتح الطريق امام الصليب الاحمر لاخراج جثمان الشهيدة خديجة حسين عطوي
lebanon 24
17/02/2025 20:00:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمع لأهالي حولا بانتظار دخول البلدة واجلاء جثمان الشهيدة خديجة عطوي
lebanon 24
17/02/2025 20:00:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الصليب الأحمر دخل الى حولا لانتشال جثمان المواطنة خديجة عطوي التي استشهدت أمس برصاص العدوّ
lebanon 24
17/02/2025 20:00:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي رفض دخول الجيش والصليب الأحمر إلى حولا لإنتشال جثمان الشهيدة عطوي وتحرير المواطنين (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
17/02/2025 20:00:01 Lebanon 24 Lebanon 24

العثور

جثمان

الشهيدة

خديجة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:32 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2025-02-17
12:49 | 2025-02-17
12:34 | 2025-02-17
12:20 | 2025-02-17
12:12 | 2025-02-17
11:50 | 2025-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24