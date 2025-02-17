العثور على جثمان الشهيدة خديجة عطوي

أفادت مندوبة "لبنان24" أنّ الصليب الأحمر دخل بلدة حولا وعثر على جثمان الشهيدة خديجة عطوي التي استشهدت برصاص جيش العدو الإسرائيلي أمس ونقل جثمانها إلى مستشفى تبنين.

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