جنبلاط من عين التينة: علاقتي ببري قوية.. وكفى مزايدات سياسية

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أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، أن العلاقة بينهما قوية ومتينة، مشيرًا إلى أن اللقاءات كانت قد انقطعت في الفترة الماضية بسبب ظروف الحرب.ولفت جنبلاط أنه "يجب عدم تحميل وزير الاشغال فاغيز رسامني تَبَعيّة كل شيء في ما يتعلّق بالطائرة الايرانية، وهو يتحمّل مسؤولية تقنية للطائرات. أما موضوع التفتيش والتحقّق من اي مواد فيعود لوزارة الداخلية من خلال جهاز أمن المطار ولا مانع من اجراءات التفتيش وكفى مزايدات سياسية".واشار جنبلاط، الى أن "بقاء الجيش الإسرائيلي في التلال الخمس مخالف لاتفاق وقف النار".