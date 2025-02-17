معوض من بيت الوسط: المنظومة التي اغتالت الرئيسين الحريري ومعوض سقطت

أعلن النائب ميشال معوض من بيت الوسط، اليوم الاثنين، أن "منظومة الممانعة التي اغتالت الرئيسين الحريري ومعوض وشهداء ثورة الأرز سقطت".



واوضح معوض بعد لقائه الحريري، ان "اللقاء كان له بعد عاطفي نتيجة التغيرات التي حصلت والتي تعنينا في المباشر كما تعني كل اللبنانيين".

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أضاف: "ما يحصل ليس فقط عدالة محققة والتي منعنا منها لأنّ اللبنانيين منعوا من العدالة ومن بناء وطن يشبههم"، متايعًا "ما حصل هو فرصة للمستقبل لبناء لبنان الذي منعنا عنه لبنان السيادة والدولة التي تحضن جميع أبنائها".

تابع: "عندما كنا موحدين مسلمين ومسيحيين دفاعاً عن لبنان العظيم انتصرنا ولذلك مسؤوليتنا بناء لبنان"، معتيراً "نحن لن نتعاطى مع أيّ طرف كما تمّ التعاطي معنا بمبدأ الإلغاء والإقصاء".



ختم: "نريد لبنان للطبقة الوسطى نريده للمزارع وللقطاع الخاص الشرعي".