لبنان على مؤشر الفساد 2024.. هذه مرتبته بين الدول العربية

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صدر مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 من منظمة الشفافية الدولية، الذي يقيّم مستويات الفساد في 180 دولة حول العالم. تظهر البيانات أن أكثر من ثلثي الدول تسجل درجات أقل من 50 من أصل 100، ما يعكس التحديات المتزايدة في مكافحة الفساد.يبدأ المقياس من صفر (الأكثر فسادًا) إلى 100 (الأقل فسادًا). يؤدي الفساد إلى إضعاف الهياكل الحكومية، وتدمير الموارد الطبيعية، وتقويض الشفافية في اتخاذ القرارات البيئية.تصدرت الدنمارك المؤشر بدرجة وصلت لـ 90، تليها فنلندا في المركز الثاني وسنغافورة الثالثة. أما في أسفل القائمة، احتلت جنوب السودان المرتبة الأخيرة وقبلها الصومال وفنزويلا.بالنسبة للدول العربية، جاءت الإمارات بالمركز الـ 23 عالميًا، والأولى عربيًا، السعودية وقطر في المركز 38 عالميًا، وسلطنة عُمان الـ 50، بينما جاء الصومال في المركز 179 وسوريا بالمرتبة 177، أما لبنان فقد احتل المرتبة 154.إليكم الإنفوغرافيك أدناه للترتيب العالمي للدول العربية على مؤشر مكافحة الفساد 2024. (سي ان ان)