عن موعد العودة إلى البلدة.. بيان من بلدية بليدا

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أصدرت بلدية بليدا بيانًا رسميًا أعلنت فيه عن موعد عودة الأهالي إلى البلدة اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء، وذلك بعد تموضع الجيش في المنطقة عقب الانسحاب الاسرائيلي منها.وأكدت البلدية على ضرورة التقيّد بالتوجيهات التالية حفاظًا على سلامة العائدين:- العبور إلى البلدة سيكون عبر مدخل بلدة عيترون، بعد قيام الجيش بفتح الطرقات وإزالة العبوات وإجراء المسح الميداني.- منع لمس أي أجسام مشبوهة والإبلاغ عنها فورًا.- لن يُسمح لغير اللبنانيين بالدخول إلى البلدة حاليًا.- حظر دخول بائعي الخردة تحت طائلة المسؤولية.- إخراج أو نقل الأغراض من المنازل سيتم حصريًا عبر أصحابها وبعد الحصول على إذن من البلدية.وختمت البلدية بيانها بالتأكيد على أنها ستكون في خدمة الأهالي فور تجهيز مقر لمتابعة الأعمال داخل البلدة.