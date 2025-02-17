قبيل ساعات من الانسحاب الإسرائيلي.. هذا ما يحصل جنوبا

Advertisement

قبيل ساعات من الانسحاب الإسرائيلي بحسب ما ينص عليه اتفاق وقف النار، شهدت بلدات جنوبية تنفيذ سلسلة من الغارات وعمليات النسف.وفي التفاصيل، فقد أفادت مندوبة "لبنان24" عن تفجير كبير نفّذه العدو الاسرائيلي في بلدة ميس الجبل، كما وقام بعمليات نسف للمنازل في العديسة، وبليدا.كذلك، نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي غارتين على مجرى نهر الليطاني بين جسر لحد والمحمودية في العيشية.وفي وقت سابق من اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي غارة على سيارة في صيدا جنوبي لبنان استهدفت محمد شاهين وهو أحد كوادر حركة حماس في لبنان.وجرت عملية الاستهداف على الأوتوستراد البحري عند ملعب صيدا البلدي.