وزير الصناعة تعليقًا على البيان الوزاري: كنا نتمنى أن يكون موقف الحكومة أكثر صرامة

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تابع الخوري في كلامه عبر الـ "MTV"، انه " كنا نتمنى أن يكون موقف الحكومة أكثر صرامة في فضّ الجماعات المسلحة لبنانية وغير لبنانية".ختم: "كنا نفضّل أن تتبنى الحكومة عبارة "حق الدولة اللبنانية" في الدفاع عن نفسها".