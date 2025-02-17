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لبنان

السيطرة على حريق داخل صهريج لنقل المازوت في عكار

Lebanon 24
17-02-2025 | 13:43
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تمكّن عناصر الدفاع المدني، عند الساعة ٢٠،٠٠ من مساء اليوم الواقع في ١٧-٠٢-٢٠٢٥، من إخماد حريق اندلع داخل صهريج لنقل مادة المازوت في بلدة العبدة – عكار، حيث امتدت ألسنة اللهب لتطال سيارة رباعية الدفع وجرافة كانت مركونة بالقرب من موقع الحريق.
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وقد أسهم التدخل السريع والفاعل لعناصر الدفاع المدني في الحؤول دون انتشار النيران إلى المباني السكنية المجاورة، مما حال دون وقوع خسائر بشرية أو تسجيل أضرار إضافية.

وقد اقتصرت الأضرار على الجوانب المادية.

 
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