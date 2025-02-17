15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
-8
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
السيطرة على حريق داخل صهريج لنقل المازوت في عكار
Lebanon 24
17-02-2025
|
13:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكّن عناصر الدفاع المدني، عند الساعة ٢٠،٠٠ من مساء اليوم الواقع في ١٧-٠٢-٢٠٢٥، من إخماد حريق اندلع داخل صهريج لنقل مادة المازوت في بلدة العبدة – عكار، حيث امتدت ألسنة اللهب لتطال سيارة رباعية الدفع وجرافة كانت مركونة بالقرب من موقع الحريق.
Advertisement
وقد أسهم التدخل السريع والفاعل لعناصر الدفاع المدني في الحؤول دون انتشار النيران إلى المباني السكنية المجاورة، مما حال دون وقوع خسائر بشرية أو تسجيل أضرار إضافية.
وقد اقتصرت الأضرار على الجوانب المادية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ستكون الأقوى منذ سنوات.. بعد "أسيل" استعدوا للعاصفة "رنيم": ثلوج وموجة صقيع اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
ستكون الأقوى منذ سنوات.. بعد "أسيل" استعدوا للعاصفة "رنيم": ثلوج وموجة صقيع اعتبارا من هذا الموعد
00:11 | 2025-02-17
17/02/2025 12:11:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما تمنت الارتباط بشاب ملتزم دينيا.. تامر حسني بأول ردّ حاسم على تصريحات طليقته بسمة بوسيل (صور)
Lebanon 24
بعدما تمنت الارتباط بشاب ملتزم دينيا.. تامر حسني بأول ردّ حاسم على تصريحات طليقته بسمة بوسيل (صور)
04:20 | 2025-02-17
17/02/2025 04:20:12
Lebanon 24
Lebanon 24
دهسهما وفر الى جهة مجهولة.. هذا ما جرى فجراً في الجميزة
Lebanon 24
دهسهما وفر الى جهة مجهولة.. هذا ما جرى فجراً في الجميزة
16:32 | 2025-02-16
16/02/2025 04:32:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور طليقها.. ممثلة لبنانية تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بأجواء مميزة (صور)
Lebanon 24
بحضور طليقها.. ممثلة لبنانية تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بأجواء مميزة (صور)
03:50 | 2025-02-17
17/02/2025 03:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر تكشف... هذا هو المُستهدف في صيدا (صور)
Lebanon 24
مصادر تكشف... هذا هو المُستهدف في صيدا (صور)
05:00 | 2025-02-17
17/02/2025 05:00:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:31 | 2025-02-17
عن وصية نصرالله وآخر اتصال قام به.. هذا ما كشفه مسؤول في "حزب الله"
14:29 | 2025-02-17
الجيش ينتشر في ميس الجبل... تحذيرات للأهالي وبيان من البلدية
14:25 | 2025-02-17
بعد توقيفهم.. هذا ما قرره أهالي موقوفي أحداث المطار
14:18 | 2025-02-17
بعد الانسحاب الإسرائيلي.. هذا ما سيفعله رئيس الجمهورية!
14:18 | 2025-02-17
عن شطب أموال المودعين.. هذا ما كشفه "وزير المال"
14:14 | 2025-02-17
بالفيديو.. الرئيس عون قدم التعازي للنائب شربل مارون بوفاة والده
فيديو
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
15:48 | 2025-02-15
17/02/2025 21:53:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
15:11 | 2025-02-15
17/02/2025 21:53:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2025-02-15
17/02/2025 21:53:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24