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لبنان

بعد توقيفهم.. هذا ما قرره أهالي موقوفي أحداث المطار

Lebanon 24
17-02-2025 | 14:25
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علم "لبنان24" أن مجموعة من المحامين شكّلوا لجنة خاصة لمتابعة ملف الموقوفين في التحركات الأخيرة التي حصلت على طريق المطار، وذلك منذ لحظة توقيفهم وصولاً إلى مثولهم أمام المحكمة، بعد التواصل مع أهاليهم.
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وبحسب المعلومات، دعت اللجنة الأهالي وجميع من يملك معلومات عن أي من الموقوفين إلى إرسال اسمه ورقم هاتفه لمتابعة ملف توقيفه.

وكان الجيش قد اوقف عددًا من الأشخاص كانوا قد شاركوا في تحركات مناهضة لقرار الحكومة التي امتنعت عن إعطاء إذن لطائرة إيرانية تقل لبنانيين كانوا قد زاروا العتبات المقدسة في إيران بالهبوط في مطار بيروت.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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