بعد توقيفهم.. هذا ما قرره أهالي موقوفي أحداث المطار

Advertisement

وبحسب المعلومات، دعت اللجنة الأهالي وجميع من يملك معلومات عن أي من الموقوفين إلى إرسال اسمه ورقم هاتفه لمتابعة ملف توقيفه.وكان الجيش قد اوقف عددًا من الأشخاص كانوا قد شاركوا في تحركات مناهضة لقرار الحكومة التي امتنعت عن إعطاء إذن لطائرة إيرانية تقل لبنانيين كانوا قد زاروا العتبات المقدسة في إيران بالهبوط في مطار بيروت.