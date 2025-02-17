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لبنان

الجيش ينتشر في ميس الجبل... تحذيرات للأهالي وبيان من البلدية

Lebanon 24
17-02-2025 | 14:29
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أعلنت بلدية ميس الجبل في بيان موجه للأهالي أنّ "الجيش سيقوم خلال الساعات القليلة المقبلة بالانتشار داخل احياء بلدة ميس الجبل، وستقوم صباح غدٍ الثلاثاء فرق الهندسة والاشغال بفتح الطرقات الرئيسية والكشف عليها، ومن ثم يتبعها دخول الأهالي والمدنيين..".
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أضاف البيان:" وعليه، يهمنا ان نؤكد بعض الأمور المهمة:
- يرجى الانتباه من وجود منازل مفخخة او اجسام او قذائف غير منفجرة، وعند ملاحظة اي شيء مشبوه يرجى عدم الاقتراب منه والابلاغ عنه فوراً.
- ⁠يرجى عدم استخدام المياه الموجودة في الآبار للشرب، وذلك بسبب المواد السامة والفسفورية.
- ⁠يُمنع دخول سيارات وآليات جمع الخردة في هذه الفترة وستقوم الجهات المعنية بالتشدد مع الأشخاص الذين يقومون بنقل بضائع او اثاث وغيرها من البلدة الى خارجها.
- ⁠يُمنع دخول غير اللبنانيين الى داخل البلدة في هذه الفترة
- ⁠يُطلب من الاهالي محاولة ضبط محتويات منازلهم ومتاجرهم منعاً لأي محاولة سرقة، وستتعامل الجهات المعنية بحزم مع اي محاولة للسرقة".
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