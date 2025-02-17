Advertisement

لبنان

عون: حماية التظاهر السلمي على رأس أولويات الحكومة

Lebanon 24
17-02-2025 | 14:43
A-
A+
Doc-P-1321970-638754267022995355.jpg
Doc-P-1321970-638754267022995355.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نوّه رئيس الجمهورية جوزاف عون بسرعة إِعداد مسودّة البيان الوزاري، لافتا خلال جلسة مجلس الوزراء إلى أنّه على كُلّ وزارة أن تضع خطَّة عملها.

وأشار إلى أن مسودة البيان الوزاري تتضمن نحو 80% من اتفاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطني) ونحو 20% من خطاب القسم.
Advertisement

وتطرق رئيس الجمهورية خلال جلسة مجلس الوزراء إلى موضوع المطار حيث أكد حماية التظاهر السلمي دون التعدي على الاملاك العامة والخاصة وقطع الطرقات وأكّد أن الوضع الأمني خط أحمر.

ولفت إلى أنّ موقف الدولة حازِم للذود عنِ الحدود اللبنانيّة - السورِيّة، سواء عبر الاتصالات الخارجيّة أو بتوجيهاتي للقوى العسكريّة والأَمنيّة.



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:45 | 2025-02-17
16:29 | 2025-02-17
15:46 | 2025-02-17
15:35 | 2025-02-17
15:26 | 2025-02-17
15:10 | 2025-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24