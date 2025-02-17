عون: حماية التظاهر السلمي على رأس أولويات الحكومة

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نوّه رئيس الجمهورية جوزاف عون بسرعة إِعداد مسودّة البيان الوزاري، لافتا خلال جلسة مجلس الوزراء إلى أنّه على كُلّ وزارة أن تضع خطَّة عملها.وأشار إلى أن مسودة البيان الوزاري تتضمن نحو 80% من اتفاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطني) ونحو 20% من خطاب القسم.وتطرق رئيس الجمهورية خلال جلسة مجلس الوزراء إلى موضوع المطار حيث أكد حماية التظاهر السلمي دون التعدي على الاملاك العامة والخاصة وقطع الطرقات وأكّد أن الوضع الأمني خط أحمر.ولفت إلى أنّ موقف الدولة حازِم للذود عنِ الحدود اللبنانيّة - السورِيّة، سواء عبر الاتصالات الخارجيّة أو بتوجيهاتي للقوى العسكريّة والأَمنيّة.