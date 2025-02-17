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لبنان

هذا ما فعلته صاعقة رعدية بمنزل في عكار

Lebanon 24
17-02-2025 | 15:10
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سُمع دوي انفجار قوي في منطقة العبدة، مما أثار حالة من القلق بين الأهالي.
 
وبعد التحقق، تبين أن صاعقة رعدية ضربت أحد المنازل في بلدة ببنين العكارية، مما أسفر عن أضرار مادية جسيمة دون وقوع إصابات بشرية، حسب مندوبة "لبنان24".
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الصاعقة تسببت في احتراق منظومة طاقة شمسية بالكامل، إضافة إلى تعرض أجزاء من المنزل لأضرار مختلفة.
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