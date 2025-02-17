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لبنان

الجيش الإسرائيلي يفرج عن مسعف لبناني

Lebanon 24
17-02-2025 | 16:29
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن أن قوات الجيش الإسرائيلي أفرجت عن المسعف في كشافة الرسالة ايلي معلوف من بلدة تبنين.
 
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الجيش

الإسرائيلي

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