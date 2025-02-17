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لبنان
تحضير خطّّة عملية
Lebanon 24
17-02-2025
|
17:19
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تحضِّر جهات مصرفية رسمية لخطَّة عملية، فور انطلاق البحث بإعادة الودائع، وإعادة هيكلة المصارف، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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