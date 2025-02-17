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لبنان
ملف استكشاف النفط أمام استحقاقين في آذار وأيار
Lebanon 24
17-02-2025
|
22:29
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كتبت" النهار": تكشف خبيرة النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتايان عن استحقاقين على قدر من الأهمية سيشهدهما ملف الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية:
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الاستحقاق الأول في منتصف آذار 2025 موعد انتهاء مهلة جولة التراخيص الثالثة للاستكشاف والتنقيب عن النفط في البلوكات التسعة من أصل عشرة. ويبدو حتى الآن أن أياً من كبرى شركات النفط العالمية لم تتقدّم بعد من هذه الجولة. أما الاستحقاق الثاني فيحضر في 21 أيار 2025 حيث ينتظر أن يعلن كونسورتيوم "توتال" و"إيني" و"قطر للطاقة" قراره في شأن عقد البلوك 9، إما يقضي بالتخلي كلياً عنه كما حصل في البلوك 4، أو استكمال نشاطه البترولي.
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