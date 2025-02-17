ثلاث محطات أساسيّة تحكم تحرّك حزب الله المستقبلي

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كتب ميشال نصر في" الديار": دخان الاطارات المشتعلة، حجب الانظار عن البيان الوزاري للحكومة وما يمكن ان يتضمنه، مع تراجع الاهتمام المحلي والدولي به، نظرا لمعرفة الجميع "بشطارة اللبنانيين" في ابتداع الكلام واللعب على التعابير العربية، وبعدما بات، استنادا الى التجارب السابقة المطلوب افعالا لا اقوالا، على ما يؤكد زوار العاصمة الاميركية.وسط هذه الصورة الضبابية المائلة الى السواد، اطل امين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، ليعيد تصويب بعض الامور، والتذكير بطريقة غير مباشرة ببعض التعهدات والالتزامات واضعا النقاط على الحروف في ثلاثة ملفات اساسية للمرحلة المقبلة:الاولى، معتبرا انه بعد الثلاثاء سيتم التعامل مع اي وجود اسرائيلي في اي نقطة داخل الاراضي اللبنانية على انه احتلال، وجب التعامل معها في هذا الاطار.ثانيا، رميه كرة اعادة الاعمار في ملعب العهد، باعتبار ان موافقة حزب الله على وقف اطلاق النار اساسا، وما تبعه انجز تسوية سياسية انتجت تركيبة العهد الحالية من رئاسة وحكومة وبيان وزاري، جاءت كلها مقابل اعمار ما خلفه العدوان الاسرائيلي، والتي يبدو ان الدول التي رعت الحل قد تراجعت عن تعهداتها لصالح ربط الاعمار بالاصلاح، من باب الضغط الداخلي على بيئة المقاومة ولمزيد من التطويق لها.ثالثا، اعلانه رسميا، لقا مرحلة جديدة عنوانها "المقاومة الشعبية السلمية"، التي بدأت جنوبا مع تحرير بعض قرى المواجهة.