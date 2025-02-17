14
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
-12
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بهية الحريري إلى واجهة "المستقبل"
Lebanon 24
17-02-2025
|
23:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب مايز عبيد في" نداء الوطن": يعتقد البعض أنّ عودة الرئيس سعد الحريري تأتي بدفع إماراتي، في ظل التباين الحاصل في وجهات النظر حيال المنطقة بين الإمارات والمملكة. في المقابل، يقول مصدر قيادي في "تيار المستقبل"، لـ "نداء الوطن": "لم يفصح الرئيس الحريري حتى الآن عن معطياته، أبلغنا أنه يستجيب لرغبة الناس في العودة". يضيف المصدر: "بحسب المعطيات المتوفّرة، لا قرار حاسماً من المملكة العربية السعودية حتى الآن حيال الحريري. وقد تبدل موقف المملكة، من الرفض القاطع لعودة الحريري إلى لبنان، إلى صرف النظر عن عودته حتى الآن ومراقبة الأجواء ولو من بعيد". بيد أن أوساط مطّلعة تلفت إلى أنّ قرار المملكة بخصوص سعد الحريري وآل الحريري يأتي بالتدرّج، وكانت أولى إشاراته بحضور عمته بهية الحريري الاجتماع مع الأمير السعودي يزيد بن محمد بن فهد الفرحان، إلى جانب رؤساء الحكومات السابقين. تضيف الأوساط أنه قد فُهم من هذا اللقاء اتجاه وإشارة إلى دور واسع ستلعبه السيدة بهية الحريري في المرحلة المقبلة، وأن المملكة لا تمانع ذلك. الاتجاه لمنح بهية الحريري، الدور الواسع في قيادة التيار الأزرق تنظيمياً وسياسياً، بدأ يتعزز مع عودة سعد الحريري نفسه قبل أيام لإحياء ذكرى اغتيال والده. ويلاحظ في هذا الصدد، حضور السيدة بهية إلى جانب ابن أخيها في كل الاجتماعات تقريباً، سواء السياسية منها أو التنظيمية. وتشير معلومات من بيت الوسط، إلى أن السيدة بهية الحريري ستشرف على عمل "التيار" كتنظيم، يستعد لإعادة تنشيط منسقياته في المناطق، تمهيداً للانتخابات البلدية والاستحقاقات الأخرى المقبلة، كما أشار الحريري في كلمته في ذكرى 14 شباط، بالإضافة إلى تأمين جهوزية "التيار" لاستحقاقات أخرى، منها ما يتعلّق ببنية التنظيم نفسه، وبالانتخابات النيابية، التي قد تخوضها السيدة بهية شخصياً وتترأس "كتلة المستقبل" لاحقاً في الـ 2026، بينما يهتم الرئيس الحريري لأعماله في الإمارات ويكون مرجعية "التيار والكتلة".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما تمنت الارتباط بشاب ملتزم دينيا.. تامر حسني بأول ردّ حاسم على تصريحات طليقته بسمة بوسيل (صور)
Lebanon 24
بعدما تمنت الارتباط بشاب ملتزم دينيا.. تامر حسني بأول ردّ حاسم على تصريحات طليقته بسمة بوسيل (صور)
04:20 | 2025-02-17
17/02/2025 04:20:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور طليقها.. ممثلة لبنانية تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بأجواء مميزة (صور)
Lebanon 24
بحضور طليقها.. ممثلة لبنانية تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بأجواء مميزة (صور)
03:50 | 2025-02-17
17/02/2025 03:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"هيدا اسمو انحطاط"... ممثل لبنانيّ أثار جدلاً كبيراً في آخر مقابلة هكذا صفع المقدم!
Lebanon 24
"هيدا اسمو انحطاط"... ممثل لبنانيّ أثار جدلاً كبيراً في آخر مقابلة هكذا صفع المقدم!
08:29 | 2025-02-17
17/02/2025 08:29:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد توقيفهم.. هذا ما قرره أهالي موقوفي أحداث المطار
Lebanon 24
بعد توقيفهم.. هذا ما قرره أهالي موقوفي أحداث المطار
14:25 | 2025-02-17
17/02/2025 02:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يشهده لبنان منذ 1992.. هذا ما يجب معرفته عن المنخفض القطبي المقبل
Lebanon 24
لم يشهده لبنان منذ 1992.. هذا ما يجب معرفته عن المنخفض القطبي المقبل
13:45 | 2025-02-17
17/02/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:45 | 2025-02-18
مستشار وزاري في غير اختصاصه
01:34 | 2025-02-18
سيرا على الاقدام... بدء دخول أهالي الوزاني وميس الجبل الى قراهم
01:30 | 2025-02-18
"التيار" يطمح: هذا التحالف يهمّنا
01:15 | 2025-02-18
التصعيد الشعبي محسوم
01:07 | 2025-02-18
في القلمون.. مناورة عسكرية بالذخيرة الحية
01:04 | 2025-02-18
لمناسبة عيد ميلاده 90.. معايدة من جبران باسيل الى ميشال عون
فيديو
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
15:48 | 2025-02-15
18/02/2025 08:47:49
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
15:11 | 2025-02-15
18/02/2025 08:47:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2025-02-15
18/02/2025 08:47:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24