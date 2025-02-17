إستعدادات لتشييع نصرالله وصفي الدين الاحد: "جيش إعلامي" لمواكبة الحدث

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تحت راية "إنَّا على العهد"، يشيع الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله. بعد ظهر يوم الأحد 23 شباط في المدينة الرياضية قبل نقله الى مثواه الأخير على طريق المطار.وكتبت" نداء الوطن": في السّياق، ينشغل "حزب الله" بوضع اللّمسات الأخيرة على مراسم تشييع نصرالله والذي سيتضمّن أيضاً تشييع السيد هاشم صفي الدين بعد ما يقارب الـ 5 أشهر على اغتيالهما، فيما ينشغل نواب تكتل "الوفاء للمقاومة" بتوزيع الدعوات إلى السياسيين لحضور مراسم التشييع.بالحديث عن أهميّة هذا اليوم سياسياً، فإنّ "حزب الله" سيُمنح فرصةً ذهبيةً لإثبات حضوره. ويؤكد العميد حسن جوني أن يوم التشييع "سيكون استثنائياً وسيشهد تدفقاً جماهيرياً كبيراً نظراً لرمزية نصرالله في وجدان عددٍ كبيرٍ من اللّبنانيين والعرب". أضاف: "سيكون التشييع بمثابة ردٍ قويِّ على الأجواء التي سادت في نهاية الحرب والتي تصوّر "حزب الله" أنه انتهى، عبر إثبات مكانته في المعادلة اللّبنانية".وقال: "ليس بالضرورة أن يتم تأجيل المراسم وخاصّة في حال وجود تطمينات دولية بأن إسرائيل ستحترم الدفن". وفي الإطار نفسه، لفت مقرّبون من "حزب الله" إلى أن مراسم تشييع نصرالله ستتم بحضور وفود رسمية وشعبية من 79 دولة. واكدت فنادق موجودة في الضاحية، مثل فندق السّاحة و"بيرل أوف بيروت" أن الحجوزات لديهما ممتلئة". في المقابل، أفاد نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر بأن الأمر لا ينطبق على الفنادق خارج العاصمة بيروت وتحديداً خارج الضاحية الجنوبية"، معتبراً أن الحديث عن اكتمال الحجوزات في فنادق كثيرة فيه نوع من المبالغة. وعلى العكس، كشف الأشقر أن هناك الكثير من المغتربين والسّياح الذين أجّلوا حجوزاتهم خوفاً من إغلاق طريق المطار المتكرّر وتحسباً من حصول بعض التطوّرات الأمنية المفاجئة.وكتبت" الاخبار": بغضّ النظر عن تطور الأحداث السياسية والأمنية، وخروقات العدو، والتشكيك في انسحابه الكامل من الجنوب، «نحن ماضون في تشييع الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين الأحد المقبل»، كما أكّد رئيس اللجنة الإعلامية المنبثقة عن اللجنة العليا لمراسم التشييع ناصر أخضر، في مؤتمر صحافي عقده أمس في الغبيري.وأوضح أنه سيتم توفير خدمات «التغطية المباشرة والتردّدات للمحطات المحلية والدولية بأربع لغات على الأقل، عبر نشر أكثر من 120 كاميرا في مسار التشييع موزّعة على أكثر من 25 نقطة بث، وباستخدام تقنية HD العالية الجودة».كما ستوفّر استديوهات ميدانية للبث المباشر من 5 نقاط أساسية، هي: مكان استشهاد السيد نصرالله في حارة حريك، والسيد صفي الدين في المريجة، ومرقد الأول في طريق المطار، والمدينة الرياضية، والمركز الصحافي الذي تأسّس لتوفير خدمات إعلامية وتقنية للصحافيين (مواد إخبارية وأرشيفية، استديوهات للبثّ المباشر، غرفة تحرير أخبار ومونتاج...)».وتتيح اللجنة أيضاً التغطية في 15 موقعاً، ضمن برنامج عمل للصحافيين الذين يقدّر أخضر عددهم «بـ 600 إعلامي موزّعين على 40 مؤسسة محلية ودولية». وتنقسم الفرق الصحافية إلى مجموعتين، الأولى تغطي الحدث داخل المدينة الرياضية ضمن وقت محدّد للجولات واستصراح الشخصيات المشاركة التي «يفوق عددها الـ 500»، ثم تنتقل إلى مكان الدفن من دون المرور بمسار التشييع الذي «سيتعذّر سلوكه بسبب الزحمة».وتؤمّن اللجنة نقل صحافيين اثنين من كلّ مؤسسة (مراسل ومصوّر)، يجتمعون جميعهم في فندق «غاليريا» في محلة الجناح بين السابعة والعاشرة صباحاً. وستفعل اللجنة الأمر نفسه مع الصحافيين الذين سيغطّون دفن السيد صفي الدين في اليوم الذي يلي، بحيث تؤمِّن نقلهم من فندق «رمادا» في الروشة إلى دير قانون النهر (الجنوب) وعودتهم إلى الفندق. أما على صعيد مواكبة مسار التشييع، فـ«العدد غير محدود شرط تقديم طلبات للجنة المختصّة».ولا يشمل برنامج العمل الصحافيين المستقلين الذين يتابعون عملهم مع لجنة التشريفات والضيوف وليس الإعلام. في المقابل «تنظّم اللجنة عمل المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، و30 فرقة إنتاجية ستحضر من بلدان عربية وإسلامية وأجنبية لإنتاج أفلام وثائقية».لا تغفل وحدة الأنشطة الإعلامية في حزب الله تجهيز المسار بـ«آلاف الصور للشهيدين والبوسترات الفنية التي تعبّر عن أفكارهما، وتعليق الشاشات لبث مجريات الحدث من الزوايا المختلفة، عدا الأعمال الفنية الخاصة التي أُعدّت للمناسبة من قبل شخصيات إعلامية ورواديد ومنشدين وموسيقيين».وتتجاوز التحضيرات المواكبة على الأرض إلى الفضاء الإلكتروني، إذ «نشرنا أكثر من 300 منتج قصير مصوّر بشكل واسع على المنصات الإلكترونية رغم الحظر وتمييز المحتوى الذي تنتهجه الشركات القائمة على مواقع التواصل»، داعياً إلى تحويل شعار «إنَّا على العهد» إلى ترند عالمي في أيام التشييع.