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لبنان

سيرا على الاقدام... بدء دخول أهالي الوزاني وميس الجبل الى قراهم

Lebanon 24
18-02-2025 | 01:34
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دخل عدد كبير من أهالي بلدة الوزاني الى بلدتهم سيرا على الاقدام بعد تأخر إزالة السواتر الترابية من مداخل البلدة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان24".
 
كما دخل أهالي ميس الجبل منذ ساعات الصباح الباكر، الى بلدتهم سيرا على الأقدام وعبر الدراجات النارية، بعد انسحاب العدو منها وانتشار الجيش اللبناني فيها ليلا.
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يذكر ان الجيش ما زال حتى الآن يغلق المدخل الغربي للبلدة بآلياته.
 
وكان قد دخل الجيش اللبنانيّ بلدة العديسة وفرق الهندسة التابعة له عملت على تفكيك مخلفات إسرائيلية. كما تجمع أهالي بلدة حولا عند مدخل البلدة بانتظار الإذن من الجيش اللبناني لدخولها بعد تأمينها.
 
وباشرت جرافات الجيش و"اليونيفيل" بفتح الطرق في كفركلا للوصول الى داخل البلدة.
 
وانسحبت قوات العدو فجرا، من القرى والبلدات التي كانت تحتلها في الجنوب، وهي: يارون، مارون الراس، بليدا، ميس الجبل، حولا، مركبا، العديسة، كفركلا والوزاني، فيما أبقت تواجدها في خمس نقاط رئيسية على طول الحدود، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
ومع دخول الجيش إلى هذه القرى، استمر توافد الأهالي لتفقد منازلهم وأرزاقهم.
وكانت قوات الاحتلال، باشرت الانسحاب ليلا، وبدأ الجيش بالإنتشار في قرى بليدا وميس الجبل ومركبا. 
ومنتصف الليل، استكمل الجيش انتشاره في البلدات المحررة، وباشرت فرق من فوجَي الهندسة والأشغال بإزالة السواتر الترابية ومسح الطرق الرئيسية من الذخائر والقذائف غير المنفجرة. كما سيّرت قوات "اليونيفيل" دوريات في تلك القرى، واقامت نقاط عدة إلى جانب الجيش اللبناني.
من جهة أخرى، دعت بلديات الاهالي الى التريث في الدخول الى القرى، إفساحا في المجال امام الجيش للعمل على مسح الأراضي التي انسحب منها العدو، حفاظا على سلامتهم.
يذكر أنه قبالة مواقع العدو الخمسة يوجد تجمعات استيطانية رئيسية هي: تلال اللبونة في خراج الناقورة تقابلها أبرز مستوطنات الجليل الغربي من روش هانيكرا إلى شلومي ونهاريا، وجبل بلاط بين مروحين ورامية تقابله مستوطنات شتولا وزرعيت، فيما جل الدير وجبل الباط في خراج عيترون تقابلهما مستوطنات أفيفيم ويفتاح والمالكية. وفي القطاع الشرقي، يقابل نقطة الدواوير على طريق مركبا – حولا وادي هونين ومستعمرة مرغليوت، فيما تقابل تلة الحمامص مستعمرة المطلة.
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