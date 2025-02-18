بسبب خلافات سابقة.. أطلق النار باتجاه ابن خالته في طرابلس

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أقدم المدعو "م.ا" على اطلاق النار بإتجاه ابن خالته "ع.ع" واصابه بعدة طلقات نارية في قدميه في منطقة ابي سمراء ـ طرابلس بالقرب من مستشفى دار الشفاء ولاذ بالفرار، وفق كا أفادت مندوبة "لبنان 24".وتم نقل الجريح الى المستشفى المذكور للعلاج ومن ثم نقل الى مستشفى النيني.وعُلم ان اطلاق النار جاء نتيجة خلافات سابقة بين الطرفين .وعلى الفور حضرت دورية من مخابرات الجيش الى المكان وتعمل على تعقب مطلق النار تمهيداً لتوقيفه.