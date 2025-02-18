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لبنان

بسبب خلافات سابقة.. أطلق النار باتجاه ابن خالته في طرابلس

Lebanon 24
18-02-2025 | 00:13
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أقدم المدعو "م.ا" على اطلاق النار بإتجاه ابن خالته "ع.ع" واصابه بعدة طلقات نارية في قدميه في منطقة ابي سمراء ـ طرابلس بالقرب من مستشفى دار الشفاء ولاذ بالفرار، وفق كا أفادت مندوبة "لبنان 24".

وتم نقل الجريح الى المستشفى المذكور للعلاج ومن ثم نقل الى مستشفى النيني.
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وعُلم ان اطلاق النار جاء نتيجة خلافات سابقة بين الطرفين .

وعلى الفور حضرت دورية من مخابرات الجيش الى المكان وتعمل على تعقب مطلق النار تمهيداً لتوقيفه.


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