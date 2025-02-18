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لبنان

إليكم الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج

Lebanon 24
18-02-2025 | 00:15
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أفادت غرفة التحكم المروري ان الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:

عيناتا – الارز  

كفردبيان – حدث بعلبك

العاقورة – حدث بعلبك

الهرمل – سير  الضنية
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الهرمل – القبيات  

معاصرالشوف – كفريا
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إليكم

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