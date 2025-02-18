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لبنان

الحرارة ستصل إلى صفر.. "تسونامي" ثلجي سيضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر

Lebanon 24
18-02-2025 | 00:29
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أشار الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية وعلم المناخ ان المرتفع القطبي المُنتظر سيغطي منطقتنا على ان يبدأ تأثيره على لبنان اعتبارا من مساء يوم الخميس وسيغطي كافة منطقة الشرق الأوسط يوم الجمعة وسنشهد تدن قاس بدرجات الحرارة .
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وأضاف خنيصر انه يوم السبت المقبل سيسيطر المرتفع القطبي على المنطقة وسترتفع الضغوط الجوية ما بين ليل السبت والأحد وتصبح ما بين 1020ـ 1024 HPA ويوم الأحد مساء سترتفع الضغوط الجوية إلى 1030- 1032 HPA .

ولفت إلى ان الـ JET STREAM اي التيار النفاث سيزيد من الهطولات الثلجية لتتدنى إلى 300 متر وستغطي الثلوج الـ 400 متر .

وأضاف: سنشهد تساقطا كثيفا لحبات البرد ساحلا وجبلا وصواعق بنسبة 70 بالمئة، بين يومي الأربعاء والخميس وستتساقط الأمطار بشكل متفرق لتصبح يوم الخميس غزيرة على الساحل وفي عدة مناطق والثلج سيتدنى من الـ 1700 متر إلى 1000 متر بعد ظهر الخميس ومساء وليلا.

وتابع خنيصر المنخفض سيبقى في لبنان وسيتغذى من الـJET STREAM  القطبي الذي سيمر فوق البحر الأسود ما سيُعطي دعما للمنخفض الجوي الذي سنشهده.


ولفت إلى انه يوم الجمعة يتدنى تساقط الثلوج تحت الـ 700 متر، وبالتالي "تسونامي" ثلجي سيضرب عدة مناطق لبنانية والثلوج قد تلامس الـ 400 متر او 300 متر في بعض الأحيان، مشيرا إلى ان هذا السيناريو حصل عام 2022 .

وأضاف: "في الساحل قد تصل درجات الحرارة في مناطق جنوبا 4 إلى 5 درجات، بين بيروت وجبيل قد تصل 2 أو 3 درجات في ساعات الليل والفجر، وفي المناطق الشمالية قد تصل درجة الحرارة إلى صفر"، لافتا إلى ان هذه الموجة القطبية ستشمل أيضا سوريا والأردن.


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