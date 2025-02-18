في القلمون.. مناورة عسكرية بالذخيرة الحية

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ينفذ الجيش مناورة عسكرية بالذخيرة الحية في منطقة القلمون، شملت محاكاة عمليات قتالية باستخدام القوات البرية والجوية، إضافة إلى دعم جوي من الطوافات العسكرية، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".‎وأشارت المعلومات الى ان الهدف من المناورة هو تعزيز الجهوزية القتالية ورفع كفاءة العناصر لمواجهة أي تهديدات.