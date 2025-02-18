مستشار وزاري في غير اختصاصه

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أبدى مصدر سياسي مطلع على إنطلاقة عمل الوزارات إستغرابه من خطوة وزير بحقيبة سيادية تعيين مدير عام سابق مستشاراً أول لديه في الوزارة.وأكد المصدر أن إختصاص المستشار الكهربائي البحت بعيد كل البعد عن عمل هذه الوزارة التي تحتاج الى إختصاصات تعنى بشؤون المحاسبة وغيرها .المصدر، ولدى إستفساره عن الموضوع، نمي إليه أن وزيرا سابقا شغل هذه الوزارة تمنى أن يكون المدير العام مستشارا للوزارة، من دون معرفة السبب.