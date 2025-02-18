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لبنان

في بلدة يارون.. انتشال جثة شهيد

Lebanon 24
18-02-2025 | 01:44
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تم قبل قليل، انتشال جثة شهيد في بلدة يارون، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

يذكر ان الجيش بدأ يدخل البلدة ويقوم بعمليات مسح.
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يارون..

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