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لبنان

تعليق حركة الطيران في مطار بيروت خلال تشييع السيد نصر الله

Lebanon 24
18-02-2025 | 02:01
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أفادت الـ lbci انه تم تعليق حركة الطيران في مطار رفيق الحريري الدولي خلال تشييع الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم الأحد المقبل من الساعة ١٢:٠٠ حتى الـ٤:٠٠ وإعادة جدولة مواعيد الرحلات.
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