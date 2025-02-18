تعليق حركة الطيران في مطار بيروت خلال تشييع السيد نصر الله

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أفادت الـ lbci انه تم تعليق حركة الطيران في مطار رفيق الحريري الدولي خلال تشييع الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم الأحد المقبل من الساعة ١٢:٠٠ حتى الـ٤:٠٠ وإعادة جدولة مواعيد الرحلات.