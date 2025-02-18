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لبنان

الجيش: استكمال الانتشار في منطقة جنوب الليطاني

Lebanon 24
18-02-2025 | 02:06
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخَي 17و18 /2 /2025، انتشرت وحدات عسكرية في البلدات التالية:
•    العباسية، المجيدية، كفركلا – مرجعيون في القطاع الشرقي.
•    العديسة، مركبا، حولا، ميس الجبل، بليدا، محيبيب – مرجعيون في القطاع الأوسط.
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•    مارون الراس والجزء المتبقي من يارون – بنت جبيل في القطاع الأوسط.

كما انتشرت في مواقع حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل، وذلك بعد انسحاب العدو الإسرائيلي.
وقد باشرت الوحدات المختصة بإجراء المسح الهندسي وفتح الطرق ومعالجة الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة في هذه المناطق، لذا تؤكد قيادة الجيش ضرورة التزام المواطنين بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة في المناطق الجنوبية، إفساحًا في المجال لإنهاء الأعمال المذكورة في أسرع وقت ممكن، وحفاظًا على أرواحهم وسلامتهم".
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