يحيى: تكتل "التوافق الوطني" يتجه لإعطاء فرصة للحكومة

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رأى النائب محمد يحيى في حديث اذاعي، ان "بقاء الجيش الاسرائيلي في خمسة مواقع استراتيجية في الجنوب، مخالف لاتفاق وقف اطلاق النار الذي يجب تطبيقه بحذافيره".وأكد ان "تكتل التوافق الوطني قد يبدي بعض الملاحظات في جلسة الثقة للحكومة المنتظر عقدها في مجلس النواب، على البيان الوزاري، لكنه يتجه لإعطاء فرصة لهذه الحكومة خصوصا ان بيانها الوزاري يتضمن بنودا ايجابية على قاعدة تطبيق اتفاق الطائف والدستور والقرار 1701".وأشار الى ان "مطار القليعات ليس بديلا عن مطار بيروت، إنما هو حاجة ملحة للبلد، وقال: "بعد المسافات يقتضي ان يكون في لبنان مطار ثان".