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لبنان

جريحان في عمليات تمشيط معادية من مركز المنارة في اتجاه منطقة كركزان

Lebanon 24
18-02-2025 | 02:50
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سقط جريحان برصاص العدو، خلال عمليات التمشيط من مركز المنارة المعادي في اتجاه منطقة كركزان شمال شرق بلدة ميس الجبل، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان24".
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