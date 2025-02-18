بري دعا الى جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري في هذا التاريخ

دعا رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري إلى جلسة تعقد يومي الثلثاء والاربعاء الواقعين في 25 و26 شباط الحالي، قبل الظهر وبعده، وذلك لمناقشة البيان الوزاري للحكومة.

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