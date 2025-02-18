Advertisement

لبنان

بري دعا الى جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري في هذا التاريخ

Lebanon 24
18-02-2025 | 02:55
A-
A+
Doc-P-1322144-638754694406288518.jpg
Doc-P-1322144-638754694406288518.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري إلى جلسة تعقد يومي الثلثاء والاربعاء الواقعين في 25 و26 شباط الحالي، قبل الظهر وبعده، وذلك لمناقشة البيان الوزاري للحكومة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعو إلى جلسة في 25 و26 شباط 2025 لمناقشة البيان الوزاري للحكومة
lebanon 24
18/02/2025 13:09:19 Lebanon 24 Lebanon 24
اسرائيل تنسحب من الجنوب وتحتفظ بـ 5 نقاط استراتيجية.. إقرار مسودة البيان الوزاري: تنفيذ خطاب القسم
lebanon 24
18/02/2025 13:09:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة اقرت البيان الوزاري: احتكار الدولة للسلاح وتنفيذ القرار 1701
lebanon 24
18/02/2025 13:09:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام: الحكومة أقرت البيان الوزاري
lebanon 24
18/02/2025 13:09:19 Lebanon 24 Lebanon 24

لمناقشة

البيان

الوزاري

الحالي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:25 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:10 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:05 | 2025-02-18
05:47 | 2025-02-18
05:31 | 2025-02-18
05:24 | 2025-02-18
05:14 | 2025-02-18
05:12 | 2025-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24