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لبنان

الرئيس عون بحث مع أبو فاعور التطورات

Lebanon 24
18-02-2025 | 03:21
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بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، الأوضاع في البلاد والتطورات في الجنوب. 
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