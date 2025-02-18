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لبنان
الرئيس عون بحث مع أبو فاعور التطورات
Lebanon 24
18-02-2025
|
03:21
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بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، الأوضاع في البلاد والتطورات في الجنوب.
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