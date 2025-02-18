تحذير من السفارة الأميركية في لبنان لرعاياها .. لا تسلكوا هذه الطرقات الاحد

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حذرت السفارة الأميركية في لبنان رعاياها من سلوك طريق بئر حسن والجنوب وطريق مطار رفيق الحريري الدولي، يوم الأحد المقبل بالتزامن مع تشييع الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصرالله.