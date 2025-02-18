الى برج الملوك.. الجيش يواصل انتشاره جنوباً ويبحث عن الألغام تمهيدا لدخول المواطنين

دخلت قوة من الجيش الى المنطقة التي كانت محتلة في برج الملوك وعملت فرق من الهندسة على ازالة السواتر والكشف على اي اجسام غريبة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".



ودعت البلدية ببيان الاهالي اليوم الى التريث في الدخول الى بلدتهم وتفقد منازلهم وممتلكاتهم الى ان ينهي الجيش مهامه.

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