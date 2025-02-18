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لبنان

الى برج الملوك.. الجيش يواصل انتشاره جنوباً ويبحث عن الألغام تمهيدا لدخول المواطنين

Lebanon 24
18-02-2025 | 04:06
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دخلت قوة من الجيش الى المنطقة التي كانت محتلة في برج الملوك وعملت فرق من الهندسة على ازالة السواتر والكشف على اي اجسام غريبة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

ودعت البلدية ببيان الاهالي اليوم الى التريث في الدخول الى بلدتهم وتفقد منازلهم وممتلكاتهم الى ان ينهي الجيش مهامه.
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كما باشر الجيش بالبحث عن الألغام والقنابل والذخائر غير المنفجرة، تمهيدا لدخول المواطنين الى بلداتهم التي دخلوها لاحقا بنثر الأرز والزغاريد، بعد  انقطاع عنها دام لاكثر من عام، فيما القاسم المشترك  بين هذه البلدات هو دمار المنازل والاراضي المجروفة والبنى التحتية المدمرة، بحسب ما افادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

ويذكر ان قوات العدو نقلت مواد متفجرة الى بلدة كفرشوبا، تمهيدا لتنفيذ تفجير كبير في اطراف البلدة القريبة من موقعي السماقة ورويسات العلم، كما حلق الطيران المسيّر  في أجواء الجنوب  على علو منخفض، ونفذ طيرانا دائريا فوق ميس الجبل، عيترون، بليدا، محيبيب وحولا.
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