الجيش: تفجير ذخائر في الناعمة وجرد رأس بعلبك

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 18 /2 /2025، ما بين الساعة 12.00 والساعة 16.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الناعمة – الشوف وجرد رأس بعلبك".

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