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لبنان
"لجنة متابعة ملف العفو العام": لمتابعة جدية وسريعة لتنفيذ الحلول المطروحة
Lebanon 24
18-02-2025
|
04:53
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اعلنت "لجنة متابعة ملف العفو العام" وفريق "أنقذوا المعتقلين السوريين في لبنان"، في بيان، ان وفدا زار وزارتي العدل والخارجية في سوريا، والتقى عددا من المسؤولين السوريين وبحث معهم في "قضية الموقوفين الإسلاميين والمعتقلين على خلفية مناصرة الثورة السورية في لبنان".
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واشار البيان الى انه "خلال اللقاء، عرض المتحدث باسم الوفد المحامي محمد صبلوح، أوضاع المعتقلين في السجون اللبنانية وخصوصًا سجن رومية، حيث يعاني العديد منهم من ظروف احتجاز قاسية ولا إنسانية وسط استمرار إضراب المعتقلين السوريين عن الطعام، في حين أكد المسؤولون السوريون وقوفهم إلى جانب الوفد اللبناني في مطالبه المحقة، وشدد الطرفان على ضرورة إيجاد حل جذري لهذه القضية الإنسانية، وعلى ان السفارة السورية ستتولى متابعة أوضاع السجناء السوريين في لبنان، خصوصا في ظل إضراب البعض منهم عن الطعام".
من جهة اخرى، جرى اتصال بين مدير ديوان وزارة العدل السورية ورئيس لجنة متابعة ملف العفو العام القاضي حمزة شرف الدين وتم التمني في "التوصل الى حل عادل ومنصف لهذا الملف".
وختم البيان لافتا الى ان الوفد "أكد أن ملف السجناء الاسلاميين والمعتقلين السوريين أصبح على الطاولة، وطالب بمتابعة جدية وسريعة لتنفيذ الحلول المطروحة وبخاصة إقرار مجلس النواب لإقتراح قانون العفو العام المقدم من كتلة الإعتدال الوطني، بما يحقق العدالة وينهي معاناة المعتقلين وعائلاتهم".
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