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لبنان

مسعد استنكر تشويه نصب رئيس الجمهورية في الجرمق: لنبني مستقبلا قائما على الاحترام لا على الالغاء

Lebanon 24
18-02-2025 | 04:59
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 استنكر النائب شربل مسعد في بيان تشويه نصب رئيس الجمهوريةالعماد جوزاف عون في بلدة الجرمق الجنوبية، وقال: "بكل أسف واستنكار، تلقّينا خبر تعرّض نصب رئيس الجمهورية جوزاف عون  للتشويه في بلدة الجرمق الجنوبية، هذا العمل المرفوض والمدان الذي يطال رمزًا من رموز الدولة اللبنانية ويُسيء إلى القيم الوطنية والأخلاقية التي تربّينا عليها".
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اضاف: "إن المسّ بالمعالم الوطنية، أياً كانت الظروف أو الخلفيات، هو اعتداء صارخ على هيبة الدولة ووحدتها، ولا يمكن القبول به تحت أي ذريعة. إننا نُعبّر عن استنكارنا الشديد لهذا الفعل المُشين، ونطالب الأجهزة الأمنية والقضائية بالتحرّك الفوري لكشف الفاعلين ومحاسبتهم وفق القوانين المرعية الإجراء، حفاظًا على كرامة الوطن واحترام مؤسساته".


وختم: "لبنان يستحق منا جميعًا أن نحميه، رموزًا وأرضًا وإنسانًا، وأن نبني مستقبلًا قائمًا على الحوار والاحترام المتبادل، لا على ثقافة الإلغاء".

 

 
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