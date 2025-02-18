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لبنان

القصيفي التقى مستشار منظمة "اندي آكت" البيئية

Lebanon 24
18-02-2025 | 05:24
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إستقبل نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي مستشار منظمة "اندي آكت" البيئية وائل حميدان والمسؤولة الاعلامية في المنظمة نايلا شهوان، حيث عرض حميدان على النقابة مشروع تدريب صحافيين واعلاميين منتسبين إليها حتى سن الخامسة والاربعين على الصحافة البيئية من كتابة موضوعات، الى تحقيقات ميدانية تطبيقية، ومشاركة في مؤتمرات اعلامية خارجية تعنى بالبيئة، واشار الى  ان "الترتيبات والتحضيرات قائمة من أجل بدء هذه الدورة التي سيتولاها إختصاصيون في البيئة والاعلام البيئي".
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ورحب القصيفي بحميدان وشهوان وشكرهما على "عرض التدريب للصحافيين والاعلاميين المنتسبين الى النقابة"، مشددا على "أهمية الاعلام البيئي"، وطلب من الزملاء المهتمين بهذا الموضوع تسجيل اسمائهم لدى النقابة اعتبارا من أول آذار لضرورة اتخاذ الاجراءات اللوجستية المتعلقة بهذا الموضوع.
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