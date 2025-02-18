المطران بو نجم: العمل بالشأن العام يستلزم جديّة وجرأة

Advertisement

في إطار مشروع أكاديميّة القيادة من أجل السلام Leadership Academy for Peace (LAP)، إلتقى راعي أبرشيّة أنطلياس المارونيّة سيادة المطران أنطوان بو نجم، ونائب رئيس لجنة عدالة وسلام في مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان سيادة المطران إسحق جول بطرس، الطلاب الذين أمضوا ستة أشهر تدريب في الأكاديميّة، في دير سيدة الشرفة – درعون، يوم السبت 15 شباط 2025.إستهلّ اللقاء بالقداس الإلهيّ الذي ترأسّه سيادة المطران أنطوان بو نجم، عاونه سيادة المطران إسحق جول بطرس، والخوري إيلي أسعد.في عظته توجّه سيادته إلى الشابات والشبان مثنيًا على الجهود التي يقومون بها، ومهنّئا المدرّبين على العمل الجاد، لأنّه حان الوقت للتعامل مع الشأن العام بجديّة وجرأة.كما شدّد سيادته على أهميّة البرنامج الذي ارتكزعلى العقيدة الإجتماعيّة للكنيسة، حيث يجري تنشئة الشابات والشبان على القيم التي يجب أن يتحلّوا بها.إنطلاقًا من هنا، دعا سيادته الطلاب أن يُترجَم الإيمان بالأعمال، إحترام كرامة الإنسان، توزيع عادل للخيرات، التضامن وعمل الخير، وأخيرًا السلام والعدالة.بعد القداس إلتقى الجميع في جلسة تقييم وتبادل خبرات، والافاق لتكون هذه الدورات مستدامة.تجدر الإشارة أنّ هدف إنشاء أكاديميّة القيادة من أجل السلام هو غرس قِيم المصالحة وبناء السلام والمواطنة الفاعلة والقيادة القائمة على العقيدة الإجتماعيّة للكنيسة. وتطال هذه الأكاديميّة إلى جانب الشابات والشبان، تلامذة المدارس في الصفوف الثانويّة، وأساتذة المدارس (المدارس التابعة لأبرشيّة أنطلياس المارونيّة: مدرسة مار يوسف – قرنة شهوان، ومدرسة يسوع ومريم – الربوة)؛ الذين عملوا على المصالحة والمصارحة، الإستراتيجيات التحفيزيّة، المواطنة الفاعلة وبناء الثقة.