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لبنان

في 23 شباط... هذا ما سيشهده مطار بيروت

Lebanon 24
18-02-2025 | 06:05
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اشارت المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت في بيان  إلى أنه "سيتم  اقفال  المطار وتوقف حركة الإقلاع والهبوط من المطار وإليه بتاريخ 23 شباط 2025 إبتداء من الساعة الثانية عشر  ظهرا وحتى الساعة  الرابعة من بعد ظهر اليوم عينه، بحسب التوقيت المحلي".
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