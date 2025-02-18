في 23 شباط... هذا ما سيشهده مطار بيروت

اشارت المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت في بيان إلى أنه "سيتم اقفال المطار وتوقف حركة الإقلاع والهبوط من المطار وإليه بتاريخ 23 شباط 2025 إبتداء من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم عينه، بحسب التوقيت المحلي".

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