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لبنان

سكاف زار الحريري وعرض معه التطورات

Lebanon 24
18-02-2025 | 06:19
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زار النائب غسان سكاف الرئيس سعد الحريري، وعرض معه التطورات.

وحضر اللقاء، رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة  بهية الحريري والمستشار هاني حمود.
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