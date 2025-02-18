العثور على جثث 3 شهداء

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على جثة الشهيد فؤاد حسن شقير من بلدة الصوانة في بلدة العديسة.





كما أشارت إلى العثور على جثة كلّ من الشهيد علي الهادي السلوم من بلدة خربة سلم، والشهيد هادي عيد من بلدة صريفا.