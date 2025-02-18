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لبنان

العثور على جثث 3 شهداء

Lebanon 24
18-02-2025 | 06:32
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على جثة الشهيد فؤاد حسن شقير من بلدة الصوانة في بلدة العديسة.

 
كما أشارت إلى العثور على جثة كلّ من الشهيد علي الهادي السلوم من بلدة خربة سلم، والشهيد هادي عيد من بلدة صريفا.
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شهداء

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