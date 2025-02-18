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لبنان

رئيس "اتحاد المودعين في المصارف" وجّه كتاباً الى عون وسلام وجابر

Lebanon 24
18-02-2025 | 06:34
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وجه رئيس "اتحاد المودعين في المصارف اللبنانية "المحامي حنا البيطار ، كتابا مفتوحا  الى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير المال ياسين جابر ، اعتبر  فيه " ان الوفاء للقسم لا يكون إلا بإعادة اموال المودعين وان المعيار الاساس لنجاح العهد الجديد هو الوفاء لقسم فخامة الرئيس وبالاخص لما ورد في هذا القسم من وعد وعهد بحماية اموال المودعين، وان حماية اموال المودعين لا تكون الا بإعادتها كاملة  مع التعويضات القانونية ".
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ولفت البيطار في كتابه الى "ان تحقيق هذا الوعد والعهد يبدأ بالتدقيق المالي الشفّاف في حسابات مصرف لبنان وفي كل المصارف وفي وزارة المالية حيث سيظهر بوضوح مقدار السرقات والجرائم المالية التي ارتكبها البنك المركزي والمصارف بتغطية جرمية شاملة من وزارة المالية والحكومات المتعاقبة ومجلس النواب".
ورأى "ان اعادة الودائع توازي في اهميتها وانعكاساتها تطبيق القرار 1701 ، فلا نهوض ولا قيامة للوطن الا بتحقيق هذا الوعد والعهد".، معلنا " ان المودعين سيبقون في ساحات المواجهة الى ان تحقّق هذه الحكومة ما وعد به فخامة الرئيس، عندها، وعندها فقط تتحول المواجهة الى تأييد ومساندة للعهد في كل خطواته لقيامة لبنان".  

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