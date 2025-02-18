19
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
-1
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رئيس "اتحاد المودعين في المصارف" وجّه كتاباً الى عون وسلام وجابر
Lebanon 24
18-02-2025
|
06:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه رئيس "اتحاد المودعين في المصارف اللبنانية "المحامي حنا البيطار ، كتابا مفتوحا الى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير المال ياسين جابر ، اعتبر فيه " ان الوفاء للقسم لا يكون إلا بإعادة اموال المودعين وان المعيار الاساس لنجاح العهد الجديد هو الوفاء لقسم فخامة الرئيس وبالاخص لما ورد في هذا القسم من وعد وعهد بحماية اموال المودعين، وان حماية اموال المودعين لا تكون الا بإعادتها كاملة مع التعويضات القانونية ".
Advertisement
ولفت البيطار في كتابه الى "ان تحقيق هذا الوعد والعهد يبدأ بالتدقيق المالي الشفّاف في حسابات مصرف لبنان وفي كل المصارف وفي وزارة المالية حيث سيظهر بوضوح مقدار السرقات والجرائم المالية التي ارتكبها البنك المركزي والمصارف بتغطية جرمية شاملة من وزارة المالية والحكومات المتعاقبة ومجلس النواب".
ورأى "ان اعادة الودائع توازي في اهميتها وانعكاساتها تطبيق القرار 1701 ، فلا نهوض ولا قيامة للوطن الا بتحقيق هذا الوعد والعهد".، معلنا " ان المودعين سيبقون في ساحات المواجهة الى ان تحقّق هذه الحكومة ما وعد به فخامة الرئيس، عندها، وعندها فقط تتحول المواجهة الى تأييد ومساندة للعهد في كل خطواته لقيامة لبنان".
لبنان
إقتصاد
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الحرارة ستصل إلى صفر.. "تسونامي" ثلجي سيضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
الحرارة ستصل إلى صفر.. "تسونامي" ثلجي سيضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
00:29 | 2025-02-18
18/02/2025 12:29:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"هيدا اسمو انحطاط"... ممثل لبنانيّ أثار جدلاً كبيراً في آخر مقابلة هكذا صفع المقدم!
Lebanon 24
"هيدا اسمو انحطاط"... ممثل لبنانيّ أثار جدلاً كبيراً في آخر مقابلة هكذا صفع المقدم!
08:29 | 2025-02-17
17/02/2025 08:29:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد توقيفهم.. هذا ما قرره أهالي موقوفي أحداث المطار
Lebanon 24
بعد توقيفهم.. هذا ما قرره أهالي موقوفي أحداث المطار
14:25 | 2025-02-17
17/02/2025 02:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يشهده لبنان منذ 1992.. هذا ما يجب معرفته عن المنخفض القطبي المقبل
Lebanon 24
لم يشهده لبنان منذ 1992.. هذا ما يجب معرفته عن المنخفض القطبي المقبل
13:45 | 2025-02-17
17/02/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في منزلها الفخم في بيروت.. جيسيكا عازار عادت إلى لبنان وزينة ابنتها "شاها" حديث الجمهور (صور)
Lebanon 24
في منزلها الفخم في بيروت.. جيسيكا عازار عادت إلى لبنان وزينة ابنتها "شاها" حديث الجمهور (صور)
02:45 | 2025-02-18
18/02/2025 02:45:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:57 | 2025-02-18
إصابة شخصين برصاصة... هذا ما حصل معهما
07:49 | 2025-02-18
بعد لقائه السفيرة الأميركية.. رجي: لم تحدّد مهلة للانسحاب الإسرائيلي
07:44 | 2025-02-18
أهالي القرى الحدودية يواجهون صعوبة في الوصول الى منازلهم المدمرة
07:29 | 2025-02-18
فيديو من جنوب لبنان... شاهدوا كيف نزع الجيش علم العدوّ الإسرائيليّ
07:23 | 2025-02-18
بالفيديو... طائرة إسرائيليّة تُحلّق على علو منخفض
07:11 | 2025-02-18
الأمين العام لجمعية المصارف دعا الى الحفاظ على القطاع وحماية حقوق المودعين
فيديو
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
15:48 | 2025-02-15
18/02/2025 15:02:48
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
15:11 | 2025-02-15
18/02/2025 15:02:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2025-02-15
18/02/2025 15:02:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24