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لبنان

البيسري عرض وريزا الاوضاع

Lebanon 24
18-02-2025 | 06:36
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استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري صباح اليوم في مكتبه نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية السيد عمران ريزا وعرض معه الأوضاع العامة في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد.
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