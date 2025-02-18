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لبنان

أهالي القرى الحدودية يواجهون صعوبة في الوصول الى منازلهم المدمرة

Lebanon 24
18-02-2025 | 07:44
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يواجه عدد من أهالي وسكان القرى والبلدات اللبنانية الحدودية التي انسحب منها العدو الاسرائيلي، صعوبة في  الوصول الى ما تبقى من منازل، بسبب عمليات التجريف والتخريب للطرقات الفرعية والعامة وتدمير معظم المرافق العامة. 
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