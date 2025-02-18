بعد لقائه السفيرة الأميركية.. رجي: لم تحدّد مهلة للانسحاب الإسرائيلي

نفى وزير الخارجية والمغتربين، يوسف رجي، الأنباء المتداولة عن إمكانية تطبيق الفصل السابع على الأراضي اللبنانية، مؤكدًا أنه لم يتم إبلاغ لبنان رسميًا من الولايات المتحدة في هذا الشأن.

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وأوضح في تصريح، أنه التقى اليوم السفيرة الأميركية، ليزا جونسون، حيث تم مناقشة العديد من المواضيع، ولكن لم يتم طرح موضوع الفصل السابع خلال اللقاء.



وأضاف رجي أن اللقاء تطرق إلى قضايا مثل الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان والتطورات الأخيرة في المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى المساعدات الأميركية عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) التي توقفت على المستوى العالمي، لكنه أكد أن المساعدات العسكرية للجيش لم تتوقف، بل من المتوقع أن ترتفع، حيث ستقدم واشنطن حزمة جديدة من المساعدات له.



وفيما يتعلق بسؤال عن تحديد السفيرة جونسون لموعد نهائي للانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، أكد رجي أنها لم تحدد أي مهلة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من المفاوضات.



وعن البيان الوزاري، أشار رجي إلى أن الجانب الأميركي لم يثر أي موضوع متعلق به خلال اللقاء، وأن الأمر كان شأنًا داخليًا لبنانيًا بحتًا، حيث تم إقرار البيان الوزاري بعد مناقشات لجنة وزارية خاصة. واعتبر رجي أن البيان واضح جدًا في تأكيده على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وكذلك على قرار الحرب والسلم.



وفيما يخص لقائه بالسفير الإيراني، مجتبى أماني، أوضح رجي أن اللقاء كان لبحث العلاقات الثنائية بين لبنان وإيران، مؤكدًا أنه كان صريحًا جدًا في التعبير عن المواقف المتعلقة بالعلاقات بين البلدين. كما كشف عن بحث أزمة الطيران الإيراني، حيث أوضح أنه طلب من شركة طيران الشرق الأوسط تنظيم رحلات إلى إيران لإعادة اللبنانيين العالقين، مع التأكيد على أهمية احترام السيادة اللبنانية.



وفيما يتعلق بإمكانية الترانزيت للبنانيين العالقين في إيران عبر العراق أو أي دولة أخرى قبل العودة إلى بيروت، لم يستبعد رجي هذه الفرضية.