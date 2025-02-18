إصابة شخصين برصاصة... هذا ما حصل معهما

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إصابة ف.ن وط.ق.د برصاصة عن طريق الخطأ، بعدما كانا يلهوان بمسدس حربيّ في محلة المعرض في طرابلس.



وتمّ نقلهما إلى مستشفى الإسلامي لتلقي العلاج، فيما باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها.