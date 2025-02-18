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لبنان

إصابة شخصين برصاصة... هذا ما حصل معهما

Lebanon 24
18-02-2025 | 07:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إصابة ف.ن وط.ق.د برصاصة عن طريق الخطأ، بعدما كانا يلهوان بمسدس حربيّ في محلة المعرض في طرابلس.
 

وتمّ نقلهما إلى مستشفى الإسلامي لتلقي العلاج، فيما باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها.
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طرابلس

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