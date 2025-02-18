الرئيس الحريري عرض مع زواره التطورات

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استقبل الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط عددًا من الشخصيات السياسية. حيث التقى النائب ميشال الضاهر، الوزير السابق ميشال فرعون، والنائب غسان سكاف، الذي تحدث عن التغييرات السياسية في سوريا والمنطقة. كما استقبل النائب جهاد الصمد الذي أشاد بخطاب الرئيس الحريري في ذكرى الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مؤكدًا ضرورة إصلاح النظام الطائفي. كما التقى النائب وائل أبو فاعور، ووزير الطاقة والمياه جوزيف صدي، ووزير المهجرين كمال شحادة، حيث تبادلوا الآراء حول التحديات السياسية.كما استقبل الرئيس الحريري السفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني وناقش معه العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى وفد من المجلس الإسلامي العلوي في لبنان برئاسة الشيخ علي محمود قدور الذي أكد على دور الرئيس الحريري كزعيم وطني.