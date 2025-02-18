بري بحث مع دياب ووزير الخارجية في المستجدات سياسيا وميدانيا

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الرئيس حسان دياب، حيث تم عرض الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية.

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كما التقى بري نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، الذي تحدث عن تطورات الجنوب بعد انسحاب إسرائيل من القرى الحدودية، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تزال تحتل بعض التلال اللبنانية. كما تطرق بو صعب إلى مناقشات الحكومة المقبلة حول الثقة وأهمية إقرار القوانين الإصلاحية في أسرع وقت، مع التركيز على موضوع تعديل قانون الانتخابات الحالي.وتابع بو صعب قائلاً إن الحكومة الحالية يجب أن تظهر جديتها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وأنه لا بد من دراسة بعض القوانين المتعلقة بقانون الانتخابات بما يتماشى مع الدستور، مشيرا إلى الحاجة إلى دراسة مشروع مجلس الشيوخ ومجلس النواب.كما استقبل الرئيس بري وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، حيث تم مناقشة التطورات السياسية والميدانية في البلاد.